رفع سعر كيلو الأرز والسكر المدعوميَن إلى 1000 ليرة لكل منهما

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة اليوم عن رفع سعر مادتي السكر والرز بموجب البطاقة الذكية لـ1000 ليرة سورية.

وبحسب الإعلان الرسمي على صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصفحة السورية للتجارة، تم إعلان عن بدء التسجيل للدورة القادمة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية اعتبارا من يوم الاحد القادم 4/7/2021، وتحديد سعر كيلو غرام السكر والرز بألف ليرة سورية.



وبحسب تتمة الإعلان، وتم تحديد سعر مبيع كيلو السكر والرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين حسب قرار اللجنة الاقتصادية بجلستها الأخيرة.



يذكر أن رفع سعر مادتي السكر والرز جاء بعد يومين فقط من تصريح لمدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد مروان باغ قال فيه إنه لم يأت إلى الوزارة قرار رسمي برفع سعر مادتي السكر والأرز على البطاقة الذكية حتى الآن.



وكان السوريون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات تفيد باحتمال رفع سعر هاتين المادتين خاصة أنه تأخر التسجيل على الدورة الجديدة لشهري “أيار وحزيران” ومازال توزيع مخصصات “شباط آذار ونيسان” مستمر ما أدى لرفع سعر السكر في السوق لحدود الـ2700 ليرة سورية.



وتأتي هذه التمديدات في وقت تأكد فيه المؤسسة أن المواد المدعومة من (الرز والسكر) متوفرة بكميات كبيرة ولعدة أشهر، وهناك عقود مبرمة وسيتم التعاقد لاستيراد كميات جديدة للدورات اللاحقة.