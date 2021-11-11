رسالة استلام «الغاز» رهن توافر التوريدات

أكد مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب، أن «السماح بشراء أسطوانة الغاز بالسعر الحر، يعود تقديره إلى اللجنة الاقتصادية وليس من ضمن صلاحيات المديرية.»





وكشف ديوب عن وجود «قرار للجنة اقتصادية بمنح الجهات الحكومية الغاز بعد الحصول على البطاقة الإلكترونية الخاصة بذلك».



وحول أوزان أسطوانات الغاز، قال: «نعاير التعبئة بشكل يومي مستمر وأكثر من مرة خلال الوردية الواحدة، ولكننا نعاني صعوبة كبيرة جداً في تأمين قطع الغيار لمعدات تعبئة الغاز».كما أشار المدير إلى وجود «عدة أنواع من أسطوانات الغاز الفارغة وبأوزان مختلفة والاختلافات تكون بالغرامات وقد تكون في أغلب الأحيان لمصلحة المواطن».



وبالنسبة لتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، ذكر ديوب بأنه «يعود إلى توافر التوريدات، بحيث كلما زادت التوريدات انخفضت مدة التسليم»، قائلاً: «لا يمكن حالياً تقليص فترة استلام الغاز لـ23 يومياً».



وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم قد أعلن مؤخراً، عن رفع سعر أسطوانة الغاز الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية، ليصبح المنزلي بـ 9700 ، بعدما كان سعره محدداً بـ 3800 ليرة، بينما أصبح سعر أسطوانة الصناعي سعة 16 كيلو غرام بـ 40000 ليرة.



وكانت وزارة التجارة الداخية قد رفعت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلكين ولجميع القطاعات، سعة الـ10 كيلو غرامات إلى 30600 ليرة سورية، بينما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ بـ 49000 ليرة سورية.