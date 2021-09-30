قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة
اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومسلحي إحدى العشائر في محيط مدينة إعزاز
روسيا تدعو لاستئناف الحوار السوري - السوري العاجل دون مواعيد مختلقة
مباحثات «الدستورية» السورية تنطلق منتصف الشهر المقبل في جنيف
تحريك ملفّ «الركبان»: «الإيجابية الدولية» تَعبر التنف؟
قمّةٌ روسية - تركية على وقْع التحوّلات: حظوظ «تسوية إدلب» تتعزّز
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.
صلاحيات لمراقب التموين لتنظيم اي مخالفة يراها أو يسمع بها دون الحاجة لشكوى
الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور
تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بعدد من قرى وبلدات ريف درعا
الانفتاح العربي على سوريا بداية مرحلة جديدة أم خطة أميركية؟
وزارة المالية تصدر ألفي قرار حجز إحتياطي خلال النصف الأول من العام الحالي
ألف طبيب سوري في الصومال
لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع
«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!

رئيس وزراء الأردن يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

وصل رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء أمس الأربعاء، إلى بيروت في زيارة تستمر حتى مساء غد الخميس.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، والسفير الأردني في بيروت وليد الحديد، كانا في استقبال الخصاونة.

​وعقب وصول الوفد الأردني إلى مطار بيروت، عقد ميقاتي والخصاونة لقاء في قاعة كبار الزوار بالمطار. واستمر اللقاء عدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

ومن المقرر أن يستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان صباح الخميس باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يعقبه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

كما يلتقي الخصاونة لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.