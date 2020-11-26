رئيس فرع سجن دمشق المركزي: مرسوم العفو خفّض عدد سجناء سجن عدرا للنصف

ذكر رئيس فرع سجن دمشق المركزي في عدرا العميد عبدو يوسف كرم، أن مرسوم العفو خفّض عدد سجناء سجن عدرا إلى النصف.



و قال العميد كرم إن عدد السجناء من الذكور والإناث انخفض مؤخراً إلى النصف بفضل مرسوم العفو الصادر عن الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى الرعاية والمتابعة القضائية من وزارة العدل.



وهنا أعلن العميد كرم أن عدد السجناء من الذكور حالياً نحو 6500 سجين، في حين عدد السجناء من الإناث نحو 400 سجينة.

واعتبر رئيس فرع سجن دمشق المركزي في عدرا أن عدد السجناء، للأسف الشديد، ارتفع بسبب الأزمة لكن ذلك كان حالة مؤقتة.



وبين أن نسبة الذين حصلوا على شهادة أو من تعلّم مهنة في السجن ما بين 30 إلى 40 بالمئة من عدد السجناء.



وأكد أنه يوجد في السجن المركزي، سواء للذكور أو الإناث، ثانوية ومعهد تأهيل مهني وورش متعددة، لأن الغاية مرور نزيل السجن بهذه المراحل بحسب ما أكد العميد كرم.