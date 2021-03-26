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خميرة البيرة فوائد صحية خارقة.. تعرف لطريقة استخدامها

خميرة البيرة عبارة عن كائنات حيّة ساكنة. تنشط عند إضافة الماء والسكر إليها، ويتناولها الناس للحصول على الفيتامينات والمعادن الضروريّة. وعنصر الكروم الهام لزيادة النموّ العضلي. بالإضافة إلى فوائدها العديدة على الصحة. ومنها مايلي:

 1- تساعد على زيادة الوزن.

2- غنيّة بالمواد البروتينيّة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضروريّة لبناء وتجديد الخلايا.

3- تحتوي على الفيتامينات الهامّة للجسم مثل: فيتامين ب الضروري لعمليّات الأيض في الجسم.

4- تحتوي على القواعد البيورينية المسؤولة عن تكوين المادة الوراثية في الخلايا. وعن تعزيز عمل الجهاز المناعي.

5- تحتوي على المعادن مثل الزنك الذي يحارب مرض السرطان، والفسفور ، والبوتاسيوم، والحديد.

6- تساعد في استقرار مستوى سكر الدم. بسبب احتوائها على معدن الكروم.

ويتم تناولها من خلال إضافتها للنظام الغذائي بإشراف الطبيب، فبإمكانك إضافتها للسلطات، أو وضعها في ماء مغلي وشربها فيه.