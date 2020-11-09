خمس خطوات للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في وقتنا الحالي فهو “يقتل بصمت” كما يحلو للبعض الحديث عنه. لارتفاع ضغط الدم نتائج وخيمة على صحة الانسان، لذا ينصح الأطباء بالإسراع في محاربته قبل فوات الأوان ومن الأفضل دون تناول الأدوية. وللتخلص من ارتفاع ضغط الدم ما عليك إلا تطبيق هذه الخطوات الخمس!.



و عادة ما يقع الرجال بنسبة أكبر ضحية هذا المرض مقارنة بالنساء. ينصح الأطباء بمكافحته بطرق طبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية قبل أن يتمكن من الجسم، خاصة وأنه مرض يظهر مع تقدم العمر. ويمكن حصر أهم الوصفات الطبيعية التي يشدد عليها الأطباء في خمس (05) خطوات:



– تمرن بانتظام:



النشاط البدني المنتظم — مثل 150 دقيقة أسبوعيا، أو نحو 30 دقيقة في أغلب أيام الأسبوع — يمكنها تقليل ضغط دمك بنسبة تبلغ 5 إلى 8 ملم درجة زئبقية إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم. من المهم أن تستمر لأنك إذا توقفت عن التمرين، يمكن لضغط دمك معاودة الارتفاع.



– قلل من الضغوط النفسية



عند الانفعال أو الغضب تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول وأندرنالين ونورادرينالين. هذه الهرمونات تسرّع دقات القلب ودرجة الضغط بالدم. وكلما كان الانسان معرضا للضغط النفسي والعصبي كلما ارتفعت إفرازات هرمونات الانفعال ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



– قليل الصوديوم- الملح في النظام الغذائي





ينصح الأطباء مرضى ضغط الدم بتناول كمية من الملح لا تفوق عن خمسة غرامات يوميا. فالملح يساعد على تركيز نسبة كربونات الكالسيوم الضارة بجسم الإنسان.



أنواع الملح و فوائده الصحية



التغدية السليمة و الابتعاد عن المشروبات الكحولية



حقيقة يدركها الجميع. إنها التغذية السليمة القائمة على الاعتماد على الخضروات والفواكه والزيوت النباتية مع تجنب الاستهلاك اليومي للحوم والدهون الحيوانية والسكر.

وفق الأطباء فإن أكثر من 50 غراما من الكحول يوميا، هو ضار بجسم الإنسان. فمشروبات الكحولية تؤدي إلى إفرازات الهورمونات المذكورة أعلى الصفحة و التي ترفع من ضغط الدم.



– الاقلاع عن التدخين



أكثر الأمور تهديدا لصحة الإنسان. فالتدخين أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، لأن مادة النيكوتين تمنع الأوكسيجين من الوصول إلى الدم. كما أن السجائر تساعد على تصلّب البروتينات الشحمية في الدم، وهو ما يؤدي إلى سدّها وتضييقها عبر تكوّن لوحات داخل الشرايين. وعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم الإقلاع عن التدخين فورا لأن معدل الخطر على حياتهم أعلى بكثير مقارنة بغيرهم من المدخنين.