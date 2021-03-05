خطوات يجب أن تفعلها لضمان وصول رسائل الغاز والمواد التموينية

نشرت الخدمات الإلكترونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية "فيس بوك" إلى السادة الكرام ، لضمان وصول رسائل استلام مادة الغاز والمواد التموينية إلى رقمكم الخاص، ننوه على ضرورة تأكيد رقم الموبايل الشخصي الخاص بالبطاقة عبر المنصات الإلكترونية.



موقع مركز الخدمة الذاتية



1- نقوم بتسجيل الدخول على الموقع

2- الضغط على زر "خدمات البطاقة" من الصفحة الرئيسية

3- نقوم باختيار "تأكيد رقم الموبايل الشخصي لبطاقة"

4- ندخل البيانات المطلوبة (الرقم الوطني ورقم البطاقة ورقم الموبايل)

5- ستظهر رسالة بنجاح العملية



خدمةUSSD



1- اضغط بدءاً من اليسار على #9884*

2- اختر اللغة العربية أو الانكليزية

3- اضغط الرقم 3 (إعدادات البطاقة)

4- اضغط على الرقم 3 (رقم الجوال) من قائمة إعدادات البطاقة

5- اضغط الرقم 2 (تغير الرقم الشخصي)

6- ادخل رقم بطاقتك الالكترونية

7- ادخل الرقم الوطني للهوية الشخصية

8- ادخل رقم الموبايل الذي ترغب بوصول الرسائل اليه

9- ستظهر رسالة بنجاح العملية



قناة التلغرام التفاعلية



1- اختر اللغة العربية أو الانكليزية

2- اضغط على زر (اعدادات البطاقة) من قائمة العمليات

3- اضغط على زر (رقم الجوال)

4- اختر (تأكيد رقم الموبايل الشخصي) من قائمة خيارات رقم الجوال

3- أدخل رقم بطاقتك الالكترونية

4- أدخل الرقم الوطني للهوية الشخصية

5- ادخل رقم الموبايل الذي ترغب بوصول الرسائل اليه

7- ستظهر رسالة بنجاح العملية



تطبيق وين



1- نضغط على أيقونة قائمة التطبيق بأعلى واجهة التطبيق الرئيسية

2- نضغط على "الملف الشخصي"

3- نضغط على "تغيير رقم الموبايل"

4- بعد تغيير رقم الموبايل سيتم إرسال رمز التحقق الخاص بالتطبيق إلى الرقم الجديد.