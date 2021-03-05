خطوات يجب أن تفعلها لضمان وصول رسائل الغاز والمواد التموينية
نشرت الخدمات الإلكترونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية "فيس بوك" إلى السادة الكرام ، لضمان وصول رسائل استلام مادة الغاز والمواد التموينية إلى رقمكم الخاص، ننوه على ضرورة تأكيد رقم الموبايل الشخصي الخاص بالبطاقة عبر المنصات الإلكترونية.
موقع مركز الخدمة الذاتية
1- نقوم بتسجيل الدخول على الموقع
2- الضغط على زر "خدمات البطاقة" من الصفحة الرئيسية
3- نقوم باختيار "تأكيد رقم الموبايل الشخصي لبطاقة"
4- ندخل البيانات المطلوبة (الرقم الوطني ورقم البطاقة ورقم الموبايل)
5- ستظهر رسالة بنجاح العملية
خدمةUSSD
1- اضغط بدءاً من اليسار على #9884*
2- اختر اللغة العربية أو الانكليزية
3- اضغط الرقم 3 (إعدادات البطاقة)
4- اضغط على الرقم 3 (رقم الجوال) من قائمة إعدادات البطاقة
5- اضغط الرقم 2 (تغير الرقم الشخصي)
6- ادخل رقم بطاقتك الالكترونية
7- ادخل الرقم الوطني للهوية الشخصية
8- ادخل رقم الموبايل الذي ترغب بوصول الرسائل اليه
9- ستظهر رسالة بنجاح العملية
قناة التلغرام التفاعلية
1- اختر اللغة العربية أو الانكليزية
2- اضغط على زر (اعدادات البطاقة) من قائمة العمليات
3- اضغط على زر (رقم الجوال)
4- اختر (تأكيد رقم الموبايل الشخصي) من قائمة خيارات رقم الجوال
3- أدخل رقم بطاقتك الالكترونية
4- أدخل الرقم الوطني للهوية الشخصية
5- ادخل رقم الموبايل الذي ترغب بوصول الرسائل اليه
7- ستظهر رسالة بنجاح العملية
تطبيق وين
1- نضغط على أيقونة قائمة التطبيق بأعلى واجهة التطبيق الرئيسية
2- نضغط على "الملف الشخصي"
3- نضغط على "تغيير رقم الموبايل"
4- بعد تغيير رقم الموبايل سيتم إرسال رمز التحقق الخاص بالتطبيق إلى الرقم الجديد.