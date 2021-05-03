حي الشيخ جرّاح يتصدر الاهتمام العربي

تصدّر هاشتاج حمل عنوان "حي الشيخ جرّاح" مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، تزامناً مع بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد تنفيذ قرار طرد وتهجير 28 بيتاً وعقاراً سكنياً يقطنها نحو 500 فلسطيني في أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني.



ونشر نشطاء صورة لسيدة فلسطينية بعد طردها من منزلها، واستيلاء مستوطنين إسرائيليين عليه، فيما تداولت صفحات صورة لمستوطنين يشمتون بسيدة فلسطينية، بعد مغادرة منزلها، وعلق متابعون على الصورة بأن السيدة لسان حالها يردد: وا معتصماه!!.



ودعت فعاليات إلى الوقوف وقفة رجل واحد داعين إلى نصرة أهالي حي الشيخ جراح، الذي يعتبر من أعرق أحياء القدس المحتلة.



هذا ويشهد الحي الفلسطيني منذ أسابيع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، كما عقدت اعتصامات ضد مخطط طرد العائلات الفلسطينية، بمشاركة نشطاء من الفعاليات الشعبية والرسمية في القدس.



ودعا المشاركون إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالي الحي".