حماة تطلق إنترنت فائق السرعة والجودة بنسبة 100%

بدأت في محافظة حماة أعمال مشروع جديد يعد تطوراً ملحوظاً في الانترنت، سواء على صعيد الأفراد أو الشركات والفعاليات المتنوعة الكبيرة والصغيرة.





مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة حماة المهندس “منيب الأصفر” كشف أن المشروع يسمى FTTH وقد بدأت أعمال المرحلة الثانية منه، موضحاً أنه يقدم خدمة الأنترنت بسرعة فائقة وكفاءة عالية، وذلك عن طريق الكوابل الضوئية بموثوقية عالية، حيث تصل السرعة بشكل تام للمشترك غير متأثرةٍ بالظروف الجوية، وبذلك الاستغناء عن الكوابل النحاسية، فلا تضعيف بالإشارة ولا تشويش، مشيراً أن سرعته تبدأ من 8 ميغا ومافوق وذلك حسب رغبة المشترك، وتبلغ تكلفة الـ 8 ميغا شهرياً 14800 ليرة سورية، وقد تم التركيب بناء على طلبات واستبيانات المشتركين في عدد من الأحياء والوسط التجاري.



وفي السياق، تحدث الأصفر عن مشروع خدمة الـ pop وهو ربط ضوئي أيضاً لها مخدم مباشر وهي مخصصة للشركات الطالبة لسرعات عالية في تبادل المعطيات أو الشركات التي لها ارتباطات في محافظات أو دول أخرى، لافتاً إلى أن مرحلة التنفيذ ستكون خلال الفترة القادمة بعد جمع الطلبات ومعرفة مواقع الطلبات الأكثر.



من جانبه، أوضح المهندس “عبد المنعم الأخرس” رئيس دائرة المبيعات ومسؤول متابعة مشروع الـ FTTH الأنترنت السريع وفائق الجودة أن المشروع يعتبر قفزة في عالم الإنترنت، حيث نسبة 100% من الإشارة إلى الضجيج لن تصل إليها الخدمة الماضية والتي تصل إلى 40% فقط في أحسن حالاتها، وبالتالي خدمة انترنت 100%، وهي تبدأ من 8 إلى 10 إلى 16، وقريباً إلى سرعة 100 ميغا، لافتاً إلى أن عدد المشتركين في مرحلة المشروع الأول هو 107 مشتركاً.



وأشار “الأخرس” إلى أنه قد رُكِّبتْ الخدمة في جزء من “البرناوي و الشريعة وشارع 8 آذار والمنطقة الصناعية” قرب كازية “السبع”، إضافةً إلى كامل ساحة العاصي وكامل شارع المرابط و صلاح الدين وغيرها، ناهيك عن تنفيذها على حساب البعض المشترك بالكامل، أما مشروعنا الثاني فنحن في نسبة تنفيذ 30% وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون ليرة سورية ويتوقع تنفيذه كاملا خلال شهرين قادمين أو ثلاثة، ويمكن لأي راغب من الآن التقدم بطلبات الإشتراكات، وحالياً نحن في طور دراسة مشروع ثالث أكبر من المشروع الحالي لـ FTTH.



يشار إلى أن عدد المشتركين بالإنترنت في محافظة حماة بلغ حسب مدير فرع حماة للاتصالات 170 ألف بوابة وهي تعمل بشكل “ممتاز” وفق تعبيره، وأن هناك مشكلة مع أحد المتعهدين للمشروع الجديد الثاني للانترنت المذكور سيحل قريباً.

شام تايمز