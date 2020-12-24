"حصة كل محافظة من الكهرباء محددة حسب عدد السكان واستهلاكهم"

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن عمليات الإصلاح والصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية مستمرة ولم ولن تتوقف وقد تم توجيه كل الجهات في الوزارة لتحديد حصة كل محافظة موضحاً أن لهذا التوزيع أسساً والكمية التي تحتاجها تحدد حسب عدد الشاغلين واستهلاكهم ويتم إعطاؤها حسب النسبة المتوفرة لدينا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء أعمال صيانة لمحطة توليد بانياس.



وأوضح الوزير الزامل أن هناك محطات توليد جديدة في اللاذقية استطاعتها 526 ميغا ومحطة توليد الرستن العنفة الأولى بحاجة إلى 11 شهراً لتكون بالخدمة باستطاعتها 150 ميغا تخدم نسبة جيدة اليوم، مبيناً أن محطات التوليد الموجودة تنتج بحدود 2800 ميغا.





وأكد أنه بعد إنجاز هذه المشاريع سوف نشهد تحسنا ملموساً لقطاع الكهرباء، موضحاً أنه وضمن خطة الوزارة على مشاريع الطاقة البديلة يتم العمل في أكثر من مكان.





الوطن