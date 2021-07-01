حديد حماة: إنتاج 300 ألف طن من الحديد الصناعي والمبروم سنوياً بعد التحديث

كشفت البيانات التسويقية للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عن تحقيق مبيعات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بلغت 32 ملياراً و409 ملايين ليرة ناتجة عن بيع 14 ألفاً و634 طناً من مادة البيليت المادة الخام لإنتاج الحديد.



ووصل إنتاج الشركة في تلك الفترة إلى 14 ألفاً و633 طناً من البيليت ،وتعمل الشركة على تطوير معمل إنتاج القضبان الحديدية من خلال إعداد دراسة لاستبدال خط جديد بخط معمل القضبان وبطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنوياً من الحديد المبروم والحديد الصناعي ما يحقق قيمة إنتاجية مضافة وزيادة في الإيرادات المالية للشركة.





و تتابع الشركة الأعمال التطويرية لمعمل الأوكسجين إضافة إلى إجراء بعض الإضافات على هذا المعمل من خلال تركيب 3 خزانات تعبئة من قبل طاقم المعمل وذلك من أجل تعبئة الأسطوانات وتأمينها للمستهلك من القطاع العام كالمشافي أو القطاع الخاص من ورشات الحدادة واللحام حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل نحو 2500 متر مكعب بالساعة من الأوكسجين الغاز.





ويؤمن المعمل حاجة القطاعات العامة والخاصة والمواطنين من مادة الأوكسجين النقي على مدار الأربع والعشرين ساعة وفق تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

سانا