حالة الطقس 29/7/2021

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبيا وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.