جوجل تدعم الآن تحميل Gmail Go على كافة الأجهزة والهواتف الذكية

قدمت شركة جوجل تطبيقات الشركة بإصدارات خاصة مميزة بحجم أصغر لتتوافق مع الهواتف منخفضة التكلفة التي تدعم برمجيات Android GO، واليوم تؤكد عملاق البحث على دعم تطبيق Gmail Go لكافة الأجهزة.



تهدف تطبيقات جوجل المميزة بحجم أصغر لدعم الهواتف منخفضة التكلفة لدعم المستخدمين في الأسواق التي تقدم بيانات الهاتف بمستوى تسعير مرتفع، كما تأتي هذه الفئة من الهواتف بذاكرة عشوائية منخفضة.



واليوم تقدم جوجل تطبيق Gmail Go الذي يشغل سعة تخزينية أقل لكافة الأجهزة، حيث يدعم هذا الإصدار الأجهزة المتوسطة وأيضاً المميزة، مما يدعم المستخدم في إستهلاك أقل للبيانات، شرط أن يتوافق هذا الإصدار مع إحتياجات المستخدم، نظراً لغياب بعض المميزات.



جوجل تدعم الآن تحميل Gmail Go على كافة الأجهزة والهواتف الذكيةومن المتوقع وفقاً لقرار جوجل أن يتم إزالة القيود التي وضعت سابقاً من جوجل والتي منعت تحميل بعض التطبيقات على الهواتف والأجهزة اللوحية المتوسطة والمميزة، حيث يمكن لأي من مستخدمي هواتف أو أجهزة الأندوريد تحميل Gmail Go بسلاسة الآن.



جوجل تدعم الآن تحميل Gmail Go على كافة الأجهزة والهواتف الذكيةيذكر أن تطبيق Gmail Go يأتي بالمميزات الرئيسية التي قدمت في الإصدار الأصلي من التطبيق، إلا أنه لن يتطلب ذاكرة عشوائية أعلى، كما سيدعم إستهلاك أقل للبيانات، بينما يغيب عن هذا الإصدار شريط Google Meet في الجزء السفلي من التطبيق، وبعض الإيماءات.



كما يعمل تطبيق Gmail Go على تحديد معدل الإطارات، كما سيدعم توفير البيانات والسعة التخزينية لدعم قراءة سريعة للبريد الإلكتروني اليومي.



