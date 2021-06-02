جريمة شنعاء في دمشق .. اتفقت مع عشيقها وقطعت زوجها

هزت منطقة بساتين العدوي في دمشق جريمة شنعاء أقدمت عليها زوجة خائنة وعشيقها حيث اتفقا على قتل زوجها بطريقة بشعة.



وبدأت القصة بحسب ما نشرت “صاحبة الجلالة” عندما اتفقت امرأة في بساتين العدوي مع عشيقها على قتل زوجها حيث أخرجت أولادها الثلاثة خارج المنزل لإفساح المجال أمام العشيق القاتل لارتكاب جريمته وذلك بعد أن أعطته إشارة وجود زوجها لوحده في المنزل.



وبعد تلقي العشيق لإشارة الزوجة دخل المنزل وقام بقتل الزوج بفأس ثم قطعه بمنشار ورمى تلك القطع في بئر بالبساتين.



ودارت شكوك الجهات المختصة حول الزوجة التي اعترفت إثر التحقيقات المكثفة على عشيقها الذي بدوره اعترف بكل تفاصيل جريمة القتل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما فيما تم تسليم الأولاد الثلاثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإيداعهم في أحد دور الأيتام.