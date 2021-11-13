وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء
أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
"وثيقة التطبيع العربي" مع سوريا.. جدول سري وبنود على دمشق
وفد اقتصادي سوري وصل الإمارات اليوم
دعم واشنطن لـ"قسد" يقتصر على هذا الأمر فقط ..
زهر الدين يسلّم أوراق اعتماده قنصلاً عاماً لسورية في دبي في دولة الإمارات
إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية
بوغدانوف يعلن موعد اجتماع أستانا القادم
أهالي بلدة تل رفعت يجددون رفضهم للاحتلال التركي
التحالف الدولي مستمر بدعمه لـ"قسد"
مقتل 3 أشخاص من قسد بواسطة مسيرة تركية
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"
حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية
ما دلالة زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد؟..

جبهة العمل الإسلامي بلبنان: سورية أفشلت المخطط الأمريكي الإسرائيلي

أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان اليوم أن الانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الإرهاب تجسد فشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي تجاه المنطقة.

وقالت الجبهة في بيان لها “إن على الدول التي وقفت مع الإرهابيين ودعمتهم أن تبادر إلى الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار المنطقة وأن تعيد حساباتها وتقييم مواقفها”.

ومن ناحية أخرى شدد البيان على “ضرورة وقف الحرب العبثية التي تشن بمساعدة الولايات المتحدة ضد الشعب اليمني” لافتاً إلى أن هذا الشعب صمد وقاوم على مدى سنوات لأنه يريد العيش بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.