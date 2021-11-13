جبهة العمل الإسلامي بلبنان: سورية أفشلت المخطط الأمريكي الإسرائيلي

أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان اليوم أن الانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الإرهاب تجسد فشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي تجاه المنطقة.



وقالت الجبهة في بيان لها “إن على الدول التي وقفت مع الإرهابيين ودعمتهم أن تبادر إلى الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار المنطقة وأن تعيد حساباتها وتقييم مواقفها”.



ومن ناحية أخرى شدد البيان على “ضرورة وقف الحرب العبثية التي تشن بمساعدة الولايات المتحدة ضد الشعب اليمني” لافتاً إلى أن هذا الشعب صمد وقاوم على مدى سنوات لأنه يريد العيش بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.