جامعة مصرية تدخل قائمة أفضل 100 في العالم

كشف تقرير تلقاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري "خالد عبد الغفار"، عن ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف "التايمز" العالمي وفقاً لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفاً.



وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية مقارنة بـ16 جامعة في عام 2019، و23 جامعة في عام 2020، حيث حصلت جامعة أسوان على المرتبة 95 عالمياً، والأولى على مستوى الجامعات المصرية.



ويقارن ذلك بالعام الماضي الذي لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، فيما جاءت جامعة القاهرة في المرتبة بين 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز 301-400، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".