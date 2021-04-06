وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”

جاسوس إسرائيلي في قبضة السلطات الإيرانية

اعتقلت السلطات الإيرانية جاسوساً إسرائيلياً، وجواسيس آخرين، في محافظة أذربيجان الشرقية، مرتبطين بأجهزة استخبارات خارجية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، أنه "تم اعتقال جاسوس يعمل لصالح استخبارات الكيان الإسرائيلي وجواسيس آخرين يعملون لصالح مخابرات غربية في محافظة أذربيجان الشرقية غربي إيران".

وتدور حرب جواسيس بين إيران و"إسرائيل"، وكان اغتيال العالم الإيراني فخري زاده، أواخر العام الماضي، طرح عدة تساؤلات عن اختراق العمق الإيراني من قبل شبكة جواسيس.

لكن في المقابل، لا يقلّ الاختراق الإيراني للعمق الإسرائيلي شأناً، حيث كشفت الاستخبارات الإسرائيلية عام 2018 عن عن اعتقال الوزير والنائب الإسرائيلي الأسبق، غونين سيغيف، بتهمة التعامل مع إيران.

وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية حينها إنه حين يصل الأمر إلى تجنيد سيغيف "فهذا يعني أن الإيرانيين نجحوا في اختراق الزجاج الخاص بالمجتمع الإسرائيلي".