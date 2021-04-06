جاسوس إسرائيلي في قبضة السلطات الإيرانية

اعتقلت السلطات الإيرانية جاسوساً إسرائيلياً، وجواسيس آخرين، في محافظة أذربيجان الشرقية، مرتبطين بأجهزة استخبارات خارجية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



ونقلت الوكالة عن مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، أنه "تم اعتقال جاسوس يعمل لصالح استخبارات الكيان الإسرائيلي وجواسيس آخرين يعملون لصالح مخابرات غربية في محافظة أذربيجان الشرقية غربي إيران".



وتدور حرب جواسيس بين إيران و"إسرائيل"، وكان اغتيال العالم الإيراني فخري زاده، أواخر العام الماضي، طرح عدة تساؤلات عن اختراق العمق الإيراني من قبل شبكة جواسيس.



لكن في المقابل، لا يقلّ الاختراق الإيراني للعمق الإسرائيلي شأناً، حيث كشفت الاستخبارات الإسرائيلية عام 2018 عن عن اعتقال الوزير والنائب الإسرائيلي الأسبق، غونين سيغيف، بتهمة التعامل مع إيران.



وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية حينها إنه حين يصل الأمر إلى تجنيد سيغيف "فهذا يعني أن الإيرانيين نجحوا في اختراق الزجاج الخاص بالمجتمع الإسرائيلي".