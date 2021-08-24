ثورة علمية..«طريق» لشحن السيارات الكهربائية !

الخوف من عدم احتواء السيارة على طاقة كافية للوصول إلى وجهتها، يشكِّل واحداً من العوائق الرئيسة التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية بالكامل على نطاق واسع، وبذلك عدم تحرير البيئة من جزء كبيرٍ من الانبعاثات.



باحثون في جامعة “كورنيل” في ” الولايات_المتحدة”، يطورون طريقاً خاصاً قادراً على شحن بطاريات المركبات أثناء السير فوقها، وهي رؤية مشرقة لمستقبل لا يعود فيه السائقون مرتبطين بمحطات شحن كهربائية فردية، مما يسمح لهم بالسفر مع شحن بطاريات سياراتهم في الوقت نفسه.وقال “خورام_أفريدي”، الأستاذ المساعد في هندسة الكهرباء والكمبيوتر:

«سيكون للطرق السريعة ممرَّات خاصة للشحن كما هو الحال بالنسبة لممرات المركبات العالية الحالية مثلاً، فعندما تصبح البطارية على وشك النفاد، ينتقل السائق إلى ممر الشحن، وسيكون الطريق قادر على تحديد السيارة التي دخلت الممر، ويرسل إلى صاحبها الفاتورة لاحقاً».



يعمل هذا الطريق بفضل لوحات معدنية خاصة في أسفله متصلة بخط كهرباء ومحوّل، حيث تولد اللوحات مجالات كهربائية يمكنها شحن بطارية السيارة أثناء مرورها فوق لوحة بعد أخرى.



وحول المبدأ الفيزيائي الذي يعمل عليه النظام قال “أفريدي”: «يعتمد نقل الطاقة اللاسلكي على نفس الفيزياء الأساسية المستخدمة لإرسال الرسائل عبر موجات الراديو إلى المركبات الفضائية في الفضاء السحيق، مع فرق أننا نرسل الآن مزيداً من الطاقة عبر مسافات أقصر بكثير إلى المركبات المتحركة».



وفي كل الأحوال، فإن مستقبل مثل هذه التكنولوجيا ليس مؤكداً، لأن تحويل الطرق الحالية سيتطلب تخريبها لبناء بنية تحتية رئيسة، ومع ذلك، فهي رؤية مثيرة، لأنها ربما تكون من الخيارات الوحيدة المتاحة.