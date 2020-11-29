تويتر يفرض شروطاً جديدة لتوثيق الحسابات

أعلن موقع التغريدات الأمريكي “تويتر” فرض شروط جديدة لتوثيق الحسابات (العلامة الزرقاء) والتي من المنتظر إعادة تفعيلها في العام المقبل 2021.



وأكد “تويتر” في تدوينة له أنه سيتم إعادة توثيق الحسابات في وقت مبكر من العام الجديد، والتي ستكون مصحوبة بشروط جديدة لمن يرغب في الحصول على “العلامة الزرقاء الصغيرة”.



وأعلن “تويتر” عن مسودة قواعد جديدة توضح متى يمكن سحب شارة التوثيق من الحساب، ومنها إذا غيّر مستخدم اسمه المعروض أو سيرته الذاتية بغرض تضليل الأشخاص بشأن هويته الحقيقية.



ويعتزم “تويتر” أن يطرح سياسته النهائية بشأن توثيق الحسابات في 17 كانون الأول المقبل، وذلك بعد تلقيه التعليقات والاقتراحات من المستخدمين.



يذكر أن الحسابات المؤهلة للحصول على “العلامة الزرقاء” هي الحسابات الحكومية والشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية وحسابات وسائل الإعلام الإخبارية والترفيه والرياضة والنشطاء والمنظمين، إضافة إلى ما يشير إليه “تويتر” بأنهم “أفراد مؤثرون”.









