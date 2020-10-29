توقيف مديري فرع المخابز والمخبز الأول بالحسكة

تم أمس توقيف مديرين في مخبر الحسكة وعدد من عمال المخبز بعد التأكد من معلومات وصلت للسيد المحافظ تفيد بالعثور على أجسام معدنية وُضعت عمداً في العجانات بهدف تخريبها وتعطيل خطوط الإنتاج وبالتالي توقف المخبز عن العمل.



وأكد محافظ الحسكة أن التحقيق يهدف إلى معرفة الأشخاص المتسببين بهذا العمل التخريبي المتعمد إضافة إلى بعض المخالفات وقضايا الفساد ومنها إنتاج الخبز بمواصفات سيئة لبيعه كمادة علفية والتأخر في تزويد معتمدي الخبز والمواطنين بمستحقاتهم من مادة الخبز والتلاعب بمواصفات إنتاج الرغيف مشيراً إلى أن الإعفاء وحده لا يكفي عندما يثبت تورط أي شخص بالإهمال والتقصير وممارسة الفساد ولا سيما عندما يتعلق الأمر برغيف المواطن مؤكداً أن إعفاء أي مسؤول نتيجة إهماله أو تقصيره لا يحميه من المحاسبة عندما يكون مشاركاً في فساد ما.