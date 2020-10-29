موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
أول إجراء أمريكي بعد وصول النفط الإيراني إلى سوريا
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا

توقيف مديري فرع المخابز والمخبز الأول بالحسكة

تم أمس توقيف مديرين في مخبر الحسكة وعدد من عمال المخبز بعد التأكد من معلومات وصلت للسيد المحافظ تفيد بالعثور على أجسام معدنية وُضعت عمداً في العجانات بهدف تخريبها وتعطيل خطوط الإنتاج وبالتالي توقف المخبز عن العمل.

وأكد محافظ الحسكة أن التحقيق يهدف إلى معرفة الأشخاص المتسببين بهذا العمل التخريبي المتعمد إضافة إلى بعض المخالفات وقضايا الفساد ومنها إنتاج الخبز بمواصفات سيئة لبيعه كمادة علفية والتأخر في تزويد معتمدي الخبز والمواطنين بمستحقاتهم من مادة الخبز والتلاعب بمواصفات إنتاج الرغيف مشيراً إلى أن الإعفاء وحده لا يكفي عندما يثبت تورط أي شخص بالإهمال والتقصير وممارسة الفساد ولا سيما عندما يتعلق الأمر برغيف المواطن مؤكداً أن إعفاء أي مسؤول نتيجة إهماله أو تقصيره لا يحميه من المحاسبة عندما يكون مشاركاً في فساد ما.