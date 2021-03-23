توقيف ثلاثة أشخاص سرقوا أكثر من (20) خزان كهربائي من أحياء اللاذقية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بسرقة خزانات الشبكة العامة للكهرباء وخلع القواطع الرئيسية لها بقصد سرقة مادة النحاس منها تبين أنهم يدعون (بشار. ح)، و(زكريا. ح)،و (نضال. ن)، وصادر قطاعة ومفكات كانت بحوزتهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على خلع وسرقة أكثر من عشرين خزان كهربائي من عدة أحياء في مدينة اللاذقية شملت أحياء (المشروع الأول - المشروع السابع - الدعتور - الصليبة - الرمل الجنوبي- الطابيات -مشروع صليبة -حي السجن -شارع غسان حرفوش - الأزهري - الأوقاف...) وقيامهم بتصريف المسروقات عن طريق المقبوض عليه الثالث المدعو (نضال).



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم ، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.