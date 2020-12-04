توسيع قسم العزل بمشفى الشهيـد ممـدوح أبـاظــة بالقنيطرة

بين المدير العام للهيئة العامة لمشفى الشهيـد ممـدوح أبـاظــة بالقنيطرة، الدكتور وسام ماوري، أنه تم التوسع بقسم العزل بالهيئة ليشمل أيضـاً قسم الأمراض الداخلية والذي يتألف من 15 سريراً و 15 مأخذ أوكسجين .



وأضاف: إنه وفي حال ارتفاع عدد الإصـابات المشتبه فيها سيتم التوسع أيضاً بأقسام أخرى وذلك لاستيعاب جميع المرضى ضمـن الخطة التي أطلقتهـا وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا ضمـن خطة الطوارئ التي أعلنتهـا الوزارة بانتقال المشافي للعمل بخطة الطوارئ B .



وأكد الماوردي ملاحظة ازدياد واضح لأعداد المصابين بأمـراض تنفسيـة وازدياد عدد القبولات في قسم العزل وازديـاد نسبـة المسحـات الإيجـابيـة وسط استهتار واضح بالمرض وتعليمات الوقاية الواجب اتخاذها ضد فيروس كورونا، مضيفاً: “من الواضح أننا مـع فصـل الشتاء دخلنا في الموجة الثانية من وباء الكورونا، والتي من المتوقع أن تكون أشد و أكثر خطورة .



وطالب أبناء المحافظة والمراجعين للمشفى بالالتـزام بإجراءات الوقاية مـن الفيروس لحمايـة أنفسهم وعائلاتهم وعدم التساهل بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية، منوها بأن المشفى على أتم الاستعداد لاستقبـال جميع الحالات وتقديم العلاج اللازم لها بكـل الإمكانيات المتاحة .



الوطن