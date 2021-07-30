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تواصل المعارك في البيضاء والطيران السعودي يساند "القاعدة"

شنّت طائرات التحالف السعودي 12 غارة على مديرية رحبة جنوبي مأرب شمالي شرق اليمن، فيما تتواصل المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة، وقوات الرئيس السابق هادي وحزب الإصلاح والتحالف من جهة أخرى في جبهات البلق الشمالي والكسّارة والمشّجح في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

كما تدور مواجهات عنيفة في منطقة لِعِيرف ووادي الجفْرة غربي منطقة أسّداس، المركز الإداري لمديرية رغوان المحاذية لمحافظة الجوف شمال محافظة مأرب.

وشنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات على منطقة الظُّهْرة في مديرية خبْ والشّعْف في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف بـ3 غارات جوية مديرية ناطع شرق البيضاء وسط اليمن، في ظل تواصل المواجهات بين القوات الحكومية التابعة لصنعاء، وقوات الرئيس السابق هادي وتنظيم "القاعدة" المسنودة بطائرات التحالف السعودي في الأطراف الشرقية لمديريتي نعمان وناطع بالبيضاء والمحاذيتين لمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد أكثر من 200 خرق جديد لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُديْدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وشنّت طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية 4 غارات على منطقة الجبْلِية جنوب الحديْدة، كما قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحديْدة بـ181 قذيفة مدفعية، تزامناً مع تحليق 18 طائرة تجسس.

كما طال القصف الجوي بـ7 غارات جوية للتحالف السعودي مديرية الظاهر الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن، واستهدفت بغارة جوية مديرية باقم الحدودية في المحافظة. 