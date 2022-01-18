ضحايا غارات التحالف السعودي على صنعاء

ارتفع عدد ضحايا جريمة العدوان السعودي الجديدة بحق اليمنيين بقصفه الحي الليبي بمديرية معين بمحافظة صنعاء أمس إلى 12 شهيدا و11 جريحاً.

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد ستة يمنيين وجرح ثمانية آخرين.

وأعلن التحالف السعودي، مساء أمس الاثنين، عن بدء ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابه للتهديد والضرورة العسكرية تم بدء ضربات جوية في صنعاء"، مؤكداً "استهداف قيادات شمال العاصمة صنعاء".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه السعودية، وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".

يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.