تكلفة المشاريع الإنتاجية في الخدمات الفنية لعام 2020 بدرعا

بين مدير الخدمات الفنية بدرعا ، أن نسبة الانفاق في المديرية بلغت 1.7 مليار سورية لخطة عام 2020 بنسبة 99.7% وذلك وفقاً للاستاذ كمال برمو مدير الخدمات الفنية بدرعا.



وتوزّعت الأعمال الماديّة لعام 2020 حتى تاريخه بين بناء وتأهيل المدارس ومتابعة تنفيذ وإنشاء طرقٍ محليّة.



وأضاف ، انه تمّ الانتهاء من تنفيذ المدارس الابتدائية المباشر بها عام 2013 ومدارس أخرى متوقفة بسبب القضاء بالإضافة إلى مدارس مشروع خطة عام 2017 بعدد اجمالي يبلغ 41 مدرسة بسعة 404 غرفة صفيّة.



كما تمّ تنفيذ المدارس الثانوية المنقولة من عام 2013 ومدارس خطة 2017 بعدد إجمالي يبلغ 12 مدرسة بسعة 142 غرفة صفية.



و بالحديثِ عن تأهيل أبنيةِ التعليم أضاف ، أنه تم تأهيل وإنشاء دورات مياه عددها 10 بالإضافة الى دورات مياه مسبقة الصنع في خمس مدارس.كما تم شراء وتوريد غرفٍ صفية مسبقةِ الصنع بعدد 25 غرفة صقية عدا التجهيزات التعليمية.



وتابع مدير الخدمات الفنية أنه تمت متابعة تنفيذ قمصان زفتية بطول 224 كم إضافة إلى تعريض جوانب بطول 153 كم وتنفيذ طرق جديدة بطول 56 كم.



كما خصصت نسبة من الإنفاق على حدّ قوله لتأهيل وانشاء الطرق الزراعية بطول 76 كم.



ونوّه مدير الخدمات الفنية أن نسبة من الانفاق خصصت لتأهيل وإصلاح المجمع الحكومي وتنفيذ مشاريع صرف صحي إضافة إلى متابعة إكساء بناء الحكومة الجديد وفق العقد 7.

علي حلاق