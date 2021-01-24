تقنين الكهرباء على المدن الصناعية لن يؤثر على أسعار السلع

أوضح مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض لسيريانديز أن هذا قرار تقنين الكهرباء في المناطق الصناعية، (عدرا ـ حسيار ـ الشيخ نجار) مطبق منذ فترة و أن التقنين كان يبدأ من مساء الخميس حتى السبت صباحاً لكن وحسب التعديل الجديد فيستمر التقنين حتى الأحد صباحاً.



وأما من جهة ارتفاع الأسعار فقد أكد فياض أنه و نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين فقد خفضت العديد من المنشآت الصناعية من كميات إنتاجها ما يعني أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على أسعار المنتجات.



وفيما يخص التوجه للطاقات البديلة فقد بين فياض أن هذا الموضوع حاليا يقتصر على المنشآت التي ترغب بتركيب أجهزة انتاج بديلة للطاقة مع تقديم التسهيلات اللازمة لها و حصولها على قروض ميسرة ومعفية من الفائدة، أما فيما يخص المدينة ككل فأوضح فياض أن الموضوع مطروح للاستثمار وبإمكان أي مستثمر الدخول في هذا المجال بالمدن.



الاقتصاد اليوم