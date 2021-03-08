تقضي على السرطان نهائياً..تعرّف على نبتة البقلة “المعجزة”

تمتلك نبتة البقلة قدرات علاجية وشفائية تجعل منها معجزة حقيقية، فهي نبتة برية “كيميائية” تقتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول. و تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.



فيما تحتوي بذور البقلة، على مكونات في غاية الأهمية، منها القلويات، والفــلافــونيدات، والكـومـاريـنات، وحـــامض الهيدروسيانيك. ومعادن الحديد والمغنيزيوم والبوتاسيوم، وحزمة من الفيتامينات، والألياف، والأدهان أوميغا-3.



ماهي فوائد البقلة :



1- تفيد للحمية غذائية لخسارة الوزن لاحتوائها على نسبة الياف مرتفعة تشعرك بالشبع .



2- تعمل على تعزيز قوة القلب وتنشط الاوعية الدموية لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الاوميغا3.



3- تخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتوازن الجيد منه.



4- تحمي من تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



5- تخفض اضطرابات النمو لدى مرضى التوحد لاحتوائها على الاوميغا3.



6- تساعد في علاج بعض الامراض المعوية لاحتوائها على الاحماض ومضادات الاكسدة.



7- تحد من آثار التجاعيد والندبات لاحتوائها على فيتامين A، ومضادات الاكسدة.



8- تقي من الامراض السرطانية لاحتوائها على مضادات الاكسدة وبالاخص الرئة والفم.



9- تقي من حدوث الجذور الحرة لاحتوائها على مضادات الاكسدة واصباغ.



10 تحمي من حدوث الضمور البقعي للعين لاحتوائها على بيتاكاروتين وفيتامين A.



11- تقوي العظام وتقيها من الهشاشة لاحتوائها على الكالسيوم، والمغنيزيوم والحديد.



12- تحفز انتاج خلايا الدم الحمراء لاحتوائها على الحديد والنحاس بنسبة مرتفعة.