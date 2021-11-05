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تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة

ذكرت مصادر إعلامية بأن تغيرات إدارية وعسكرية ستطال قيادات في قوات سوريا الديمقراطية ("قسد")، من أجل تهيئة الأجواء لإطلاق مرحلة جديدة، ولنزع ذريعة تركيا بشأن شن عملية عسكرية جديدة ضد "قسد"، والاتهامات بارتباط قيادات "قسد" بحزب العمال الكردستاني. 

وأكّدت المصادر أن التغيير سيطال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، ليتم تعيين قائد جديد من غير القيادات السابقة والمعروفة بحزب العمال الكرستاني. 

ولفتت المصادر إلى أن عبدي سيكلَّف، على نحو غير معلن، إدارةَ ملف "الإدارة الذاتية" و"مسد" من أجل إعادة ترتيبها، مع الإعفاء من المهمات العسكرية. 

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات يسعى الكرد لاتخاذها من أجل نزع ذرائع أنقرة لشن هجمات على مناطق شماليّ سوريا وشرقيّها.

 

 


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