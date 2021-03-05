صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
حزب البعث القومي السوري
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق
قسد تغلق مدينة الشدادي
الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق

تعرفوا على الهاتف الجديد المنافس لهواوي

تعرفوا على الهاتف الجديد المنافس لهواوي

كشفت شركة Oppo أنها ستعلن قريباً عن هاتف مميّز سيكون منافساً مهماً لهواتف هواوي المتطورة المطروحة في الأسواق حالياً.

وسيكون أبرزها هاتف Find X3 Pro الذي سيحصل على شاشة AMOLED ترددها يعادل 120 هيرتزاً وقادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.

وسيأتي الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها ستحصل على معدل تقريب 25x، كما ستحتوي على عدسة ماكرو للتصوير القريب.

وسيجهز بمعالج Snapdragon 888 وشريحة موديم خاصة تمكنانه من الاتصال مع شبكات 5G.

وكانت Oppo تتحضر لإطلاق عدة نماذج من الهواتف Find X3، فئة عادية، وفئة Lite بأسعار منافسة، وفئة عالية المواصفات فيها كاميرا تحتوي على عدسات بدقة 50 ميغابيكسل.