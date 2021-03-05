تعرفوا على الهاتف الجديد المنافس لهواوي

كشفت شركة Oppo أنها ستعلن قريباً عن هاتف مميّز سيكون منافساً مهماً لهواتف هواوي المتطورة المطروحة في الأسواق حالياً.



وسيكون أبرزها هاتف Find X3 Pro الذي سيحصل على شاشة AMOLED ترددها يعادل 120 هيرتزاً وقادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.



وسيأتي الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها ستحصل على معدل تقريب 25x، كما ستحتوي على عدسة ماكرو للتصوير القريب.



وسيجهز بمعالج Snapdragon 888 وشريحة موديم خاصة تمكنانه من الاتصال مع شبكات 5G.



وكانت Oppo تتحضر لإطلاق عدة نماذج من الهواتف Find X3، فئة عادية، وفئة Lite بأسعار منافسة، وفئة عالية المواصفات فيها كاميرا تحتوي على عدسات بدقة 50 ميغابيكسل.