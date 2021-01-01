تشفيط عجلات وقيادة رعناء أسفل جسر الرئيس تهدد سلامة المواطنين أثناء حفل زفاف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيارات تقوم بالتشفيط والقيادة الرعناء في مدينة دمشق وتحديداً أسفل جسر الرئيس أمس حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً أثناء حفل زفاف .



من خلال التدقيق تبين أنه تم إيقاف السيارات المذكورة أسفل جسر الرئيس من قبل إحدى دوريات ضابطة شرطة المرور بإمرة ضابط وأثناء قيام الدورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين قام كلاً من المدعوين (بلال - ح ) و (محمد - س) و (عمر - م) و (محمد - غ) و (محمد - م) باعتراض الدورية وممانعتها والاعتداء على عناصرها بالضرب مما ألحق أضرار جسدية ببعض عناصر الدورية ، تم توقيف المذكورين وحجز سيارة نوع ( BMW ) وإذاعة البحث عن المدعو (ماهر - ع) الذي لاذ بالفرار، وإذاعة بحث عن سيارة أيضاً نوعها ( BMW ) مع سائقها والذي لاذ بالفرار .



وتم حجز سيارة نوع بيجو لأحد الممانعين .



تم إحضار الممانعين لفرع مرور دمشق وتنظيم الضبط اللازم لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .