تركيا سترد على اعتراف بايدن بإبادة الأرمن بضرب "قسد"

أكد مسؤول تركي أن رد بلاده المحتمل على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحدوث إبادة جماعية بحق الأرمن، إبان حكم السلطنة العثمانية، قد يشمل تجميد العمل باتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين، وضرب ميليشيات "قسد".



وأشار المسؤول، في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إلى أن أحد التداعيات المحتملة لتحدي بايدن تركيا من خلال استخدامه مصطلح الإبادة الجماعية للأرمن، هو قيام أنقرة بتجميد اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي.



ولفت المسؤول إلى أن أنقرة شنت في غضون ساعات من إعلان البيان الأمريكي، هجوماً عبر الحدود ضد المسلحين الكرد في شمال العراق.



وأكدت الوكالة أن التصريحات صدرت عن مسؤول تركي رفيع ، وعلى دراية كبيرة بالمداولات التركية بشأن هذا الأمر.