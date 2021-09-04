ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟

تحدثت أوساط سورية معارضة عن توصّل وفد من وجهاء درعا، خلال مفاوضات مع وفد أمني روسي، إلى اتفاق يقضى بترحيل سكان أحياء درعا البلد، نحو مناطق في شمال سوريا.



وجاء هذا التطوّر عقب انهيار اتفاق المصالحة الأخير، الذي تضمّن إجلاء عدد من المسلحين إلى الشمال السوري، وإجراءات بينها الوقف الفوري لإطلاق النار، وتمركز دورية للشرطة العسكرية الروسية، و«تسوية أوضاع المطلوبين» وأسلحتهم، وفك الطوق عن محيط مدينة درعا، إلى جانب البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.



وبالفعل، دخلت الشرطة العسكرية الروسية أول من أمس إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود اتفاق التسوية. وقد كان برفقتها «اللواء الثامن» (يتبع للفيلق الخامس) و«اللجنة الأمنية».



ولكن الاتفاق انهار يوم أمس، وحمّل كل طرف، نظيره، مسؤولية التصعيد وخرق البنود المتفق عليها.