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ترحيل الأنقاض والركام من أحياء مدينة درعا

أنجزت ورشات مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمليات ترحيل نحو ٨٠٠٠ متر مكعب من النفايات والركام والأتربة من المنطقة التجارية وأحياء المدينة. 


وأوضح رئيس مجلس المدينة أن حملة النظافة التي تمت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استهدفت تعزيل ونقل نحو ٨٠٠٠ متر مكعب من النفايات الصلبة وبقايا الأنقاض والأتربة والقمامة من كل أحياء المدينة والوسط التجاري.

ولفت إلى أن حملة النظافة التي استهدفت ترحيل النفايات الصلبة وبقايا الأنقاض والأتربة والقمامة استمرت نحو 4 أشهر من العمل وشارك فيها 150 عاملاً، إضافة إلى تعاون المجتمع المحلي في المدينة مشيراً إلى أنه تم تمديد حملة النظافة لمدة شهر لتنظيف الطرقات الرئيسية الهامة من الأتربة والأعشاب والنفايات 