تأهل الفارس أحمد حمشو إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز

تأهل الفارس أحمد حمشو إلى بطولة كأس العالم التي ستقام نهاية هذا الشهر في السويد وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في ترتيب الدوري العربي لقفز الحواجز ضمن المجموعة السابعة المؤهل إلى البطولة.



وكان حمشو 28 عاماً تأهل أواخر عام 2019 إلى أولمبياد طوكيو وذلك بعد أن تصدرت سوريا من خلاله الترتيب العام لدول المجموعة السابعة ضمن مجموعات الاتحاد الدولي للعبة بعد مشاركته بالعديد من الدورات الدولية المؤهلة.



وشارك حمشو في ست دورات دولية أقيمت في سوريا وأطلق عليها دوري السلام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة،.



يذكر أن بطولة كأس العالم لفروسية قفز الحواجز تقام في كل عام ويخوض الفرسان عدداً من المباريات ضمن الدوري العربي لحصد نقاط محددة تمكنهم من التأهل.