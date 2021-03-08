بينها انفجار منزل وإصابة أفراده .. 7 حرائق في حلب

شهدت مدينة حلب خلال اليومين الماضيين 7 حرائق في مناطق مختلفة من المدينة، كان أشدها بعد منتص الليل في حي “الهلك” حيث أدى الانفجار بالمنزل إلى إصابة أفراد العائلة بالكامل، وأضرارا كبيرة بالمنزل نتيجة “وميض غاز”.



وأدى انفجار “وميض الغاز” في المنزل إلى إصابة كافة أفراد العائلة الموجودة فيه (أم وأب و3 أطفال)، حيث نقلوا جميعاً إلى المشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي تعرض به المنزل نتيجةً لذلك لانهيار شبه كامل، بحسب ما أفاد به مصدر في فوج إطفاء حلب.



وشرح المصدر أن الوميض الغازي هو أحد أخطر أنواع الحرائق بسبب ما ينتج عنه من انفجار مفاجئ عنيف، حيث أن الوميض يأتي نتيجة تسرب الغاز دون الانتباه للأمر، ومع استمرار هذا التسرب بدون اشتعال وهنا يكمن الخطر الأكبر.



وأضاف: “مع تزايد كمية الغاز المتسرب وامتلاء مكان ما به، فإن أي شرارة بسيطة تؤدي بالنتيجة لحدوث الوميض، عبر احتراق الغاز دفعة واحدة”.



وتابع: “ما يحدث هنا أن الهواء المشبع بالأوكسجين يدخل المكان بسرعة هائلة عوضاً عن الغاز المحترق، وهنا يحدث الوميض الذي يكون على شكل انفجار بأجزاء من الثانية”.وبالعودة لباقي الحرائق التي اندلعت في مدينة حلب فتوزعت في منازل بأحياء الحمدانية والشيخ طه والسكري، إضافةً لحريق مولدة في صلاح الدين وحريق سيارة جانب معهد حلب العلمي، مع حريق محولة كهربائية في الميدان.



يذكر أن الحريق الذي اندلع في المنزل بحي “الشيخ طه”، جاء بعد أن تعرض المنزل للسرقة من قبل مجهولين، بحسب ما أوضحه المصدر الذي أكد أنه تم تسليم المنزل لقسم شرطة العزيزية لمتابعة التحقيقيات.





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