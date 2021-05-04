بيع لوحة سيارة في دبي بـ10 ملايين دولار.. شاهد!

أعلن في دبي السبت 1/5/2021، عن بيع رقم للوحة مركبة بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي؛ ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكي.



وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد بيع ”أنبل رقم“ للوحة مركبة في دبي 9 AA بمبلغ 38 مليون درهم؛ ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكي، ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات.



ولم يُكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.



ويأتي بيع الرقم المميز دعماً لحملة توزيع 100 مليون وجبة في عشرين دولة خلال شهر رمضان، والتي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مع بداية الشهر الكريم.