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بوتين يرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس، مرسوماً بشأن تطبيق تدابير ردّاً على الأعمال غير الودية للدولة الأجنبية تجاه بلاده.

وجاء في بيان الكرملين: "وقع فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن تطبيق إجراءات الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية".

وأضاف البيان أن المرسوم ينص على "الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية والقانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية وعقود العمل المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التي ترتكب أعمال غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطني روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية".

ويذكر أن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد زعزعة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قرار التشيك طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس واتهام الاستخبارات الروسية بالتورط في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في فربتيس، قبل سبع سنوات.