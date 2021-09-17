بن زايد في لندن... استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات

أعلنت الإمارات أنها ستقوم باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في بريطانيا، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى لندن.



وبحسب بيان صادر عن شركة «مبادلة» الإماراتية، فالإمارات التزمت باستثمار 10 مليارات جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأكدت الشركة الإماراتية أن صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي «سيركز خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي، التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة».



ويُضاف هذا إلى إعلان «مبادلة» في آذار الماضي، تخصيص 800 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 200 مليون جنيه استرليني من المملكة المتحدة لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.



ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، خلدون خليفة المبارك، أن الصفقة «سوف تسهم في توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، في دفع عمليات التمويل والابتكار، في عدد من القطاعات الحيوية، التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين».



كما نقل البيان عن وزير الاستثمار البريطاني، جيري غريمستون، تأكيده أن الشراكة ستسهم «في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين».



ويأتي الإعلان، أمس، بينما يقوم ابن زايد، بزيارة إلى بريطانيا. وذكرت وكالة أنباء الإمارات، إنه التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.