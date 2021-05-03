بلينكن يتحدث عن المواجهة العسكرية مع الصين

خرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحات تصعيدية تجاه الصين، معتبراً أن تصرفاتها في الآونة الأخيرة "كانت أكثر عدوانية على الصعيد الخارجي، وأكثر قمعية على الصعيد الداخلي".



كلام بلينكن جاء خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي بي اس" الأمريكية بُثّ الأحد، وفي معرض حديثه حول فرص حدوث مواجهة عسكرية مع الصين، قال الوزير الأمريكي: "إن الوصول إلى تلك النقطة، أو حتى التوجه إليها يتعارض مع مصالح الصين والولايات المتحدة".



وحول ما تُتهم به الصين بسرقة مئات المليارات من الدولارات أو أكثر من الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأميركية، قال بلينكن إن إدارة بايدن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن قضية الملكية الفكرية.



وأضاف أن الصين هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدي النظام العالمي القائم على القواعد"، مشيراً إلى أن دعم هذا النظام القائم على القواعد يمثل تحدياً للصين.



وأجاب بلينكن فيما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتبر "الانتهاكات بحق الإيغور" خطاً أحمراً لقطع العلاقات مع بكين، بالقول: "لا نملك رفاهية عدم التعامل مع الصين، هناك تعقيدات حقيقية للعلاقة، سواء تتكون من جانب عدائي أو تنافسي أو تعاوني".



وفي استفسار حول فرص الصين بأن تكون أقوى دولة في العالم، بالنظر إلى تجمع الثروات والأموال فيها، اعتبر بلينكن أن الأمر يتوقف على كيفية استخدام الصين لتلك الثروة، قائلاً: "لديها نسبة سكانية متقدمة في السن ومشاكل بيئية كبيرة".