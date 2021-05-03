الجعفري : موقف سورية ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية المحقة والعادلة
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية
تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها
بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة
ضحايا مدنيون جراء موجة جديدة من القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال حلب
بأكثر من ملياري يورو.. بلغاريا والتشيك باعتا أسلحة لاستخدامها في حروب سوريا واليمن
مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب
الجيش يصد هجوم مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
الفرات.. جفاف بأوامر تركية في موسم الفيضان
الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
“الوحدات الكردية” الإنفصالية توقع اتفاقا مع اللوبي الأمريكي في واشنطن لاستثمار النفط السوري
اشتباكات بين الجيش و"قسد"
طيران مجهول يستهدف القوات التركية على ريفي الرقة وحلب
تفخيخُ الدِّين بالسياسة والعلاج بالعلمانية والحداثة

بكلفة تتجاوز 115 مليون ليرة...بدء تنفيذ مشروع تنموي بريف بالسويداء

بدأ مجلس بلدية داما بريف السويداء الشمالي الغربي تنفيذ مشروع تنموي استثماري لجاروشة أعلاف بكلفة تقديرية تتجاوز الـ 115 مليون ليرة.

وذكر رئيس مجلس بلدية داما حسان القنطار أن المشروع يوفر الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية ويسهم بتأمين عدد من فرص العمل ويدعم ميزانية المجلس بإيرادات تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة لإمكانية استثماره مستقبلاً كمركز لاستجرار الحبوب العلفية من المزارعين.


وأضاف القنطار إن هذا المشروع الذي يتم تمويله من الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بموجب إعانة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبلغ مدة تنفيذه 90 يوماً مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للجاروشة تبلغ 2 طن بالساعة.


وتقع قرية داما على بعد 38 كيلومتراً عن مدينة السويداء وتشتهر بتربية الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل العلفية.