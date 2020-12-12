بعكس موقفها من الإمارات.. تركيا تتفهم تطبيع المغرب!

امتنعت أنقرة عن مهاجمة المغرب بسبب تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، في تناقض واضح مع موقفها تجاه تطبيع الإمارات والبحرين قبل أشهر.



سارع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للاتصال هاتفياً بنظيره المغربي ناصر بوريطة، ونقلت وكالة الأناضول أن أوغلو أكد لنظيره المغربي أن "كل بلد لديه حرية إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، على ألا يكون على حساب القضية الفلسطينية".



وكانت أنقرة نددت بتطبيع الإمارات والبحرين مع "إسرائيل"، وقالت إن ذلك "خيانة لحقوق الشعب الفلسطيني"، وهدد أردوغان بتعليق العلاقات الدبلوماسية الإمارات وسحب سفيره منها، وهو ما لم يتم قط.



يشار إلى أنه تم تسريب لقاءات بين رئيس الاستخبارات التركي هكان فيدان ووفد إسرائيلي، الشهر الماضي، بهدف تحسين العلاقة بين الطرفين، بمبادرة تركية.