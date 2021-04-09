الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب

بعد 4 أشهر من احتجازها.. إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن إيران أفرجت عن ناقلة نفط كورية جنوبية كانت قد احتجزتها في كانون الثاني الماضي.

واحتجزت قوات بحرية إيرانية يوم 4 من كانون الثاني الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية.

وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحارين إندونيسيين وبحارين فيتناميين.

وفي يوم 2 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

ويوجد حالياً في إيران فيما يتعلق بقضية احتجاز السفينة 14 بحاراً، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين من بينهم القبطان و6 بحارة من ميانمار وبحاران من فيتنام وبحار من إندونيسيا.

وكانت وسائل إعلام قالت إن البلدين تشاورا خلال أزمة احتجاز الناقلة حول كيفية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.