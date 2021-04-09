بعد 4 أشهر من احتجازها.. إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن إيران أفرجت عن ناقلة نفط كورية جنوبية كانت قد احتجزتها في كانون الثاني الماضي.



واحتجزت قوات بحرية إيرانية يوم 4 من كانون الثاني الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية.



وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحارين إندونيسيين وبحارين فيتناميين.



وفي يوم 2 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.



ويوجد حالياً في إيران فيما يتعلق بقضية احتجاز السفينة 14 بحاراً، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين من بينهم القبطان و6 بحارة من ميانمار وبحاران من فيتنام وبحار من إندونيسيا.



وكانت وسائل إعلام قالت إن البلدين تشاورا خلال أزمة احتجاز الناقلة حول كيفية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.