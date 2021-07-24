بعد محاولة إجبارها على الزواج.. فتاةٌ تنهي حياتها في حمص

أقدمت فتاة في قرية السعن بريف حمص الشمالي على «الانتحار»، بعد رفضها الزواج من ابن عمها، إثر ضغوطٍ كبيرة تعرضت لها من عائلتها للزواج به.



وذكرت مصادر محلية، أن الفتاة التي تدعى سهير 25 عاماً من عشيرة (الشيوط) شمالي حمص، أقدمت على شنق نفسها الخميس 22/7/2021، بعد أن فشلت في إقناع عائلتها بعدم رغبتها بالزواج من ابن عمها، بحسب مصادر اعلامية محلية.



وبحسب المصادر فإن أفراد عشيرة «الشبوط» منعوا عناصر الأمن الجنائي أمس من الاقتراب من منزل عائلة الفتاة، من أجل فتح تحقيق بالحادثة، وذلك بسبب الأعراف العشائريّة.



هذا وقام شاب سوري الخميس أيضاً بانهاء حياته تاركاً رسالة حزينة مؤثرة





وكالات