بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وتستهدف أكثر من مليوني طفل

تطلق وزارة الصحة حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال ابتداءً من اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 11 آذار وذلك في جميع المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19.



وبيّن مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور فادي قسيس أن حملة اللقاح الوطنية تستهدف الأطفال دون سن الخامسة بغضّ النظر عن لقاحاتهم السابقة، مؤكداً أن اللقاح متوفر في المراكز الصحية ومع الفرق الجوالة.



وأوضح قسيس أن الأمراض الشائعة لا تمنع من التلقيح مثل الرشح والاسهال وارتفاع درجة الحرارة البسيط.



وأضاف قسيس أن هدف الحملة التلقيح الحالية تستهدف نحو 2477828 طفل ويوجد نحو 32260 طفل يصعب الوصول إليهم كونهم في أماكن مازالت خارج السيطرة، إلا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر لإيصال اللقاح إلى تلك المناطق.



وبين مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة أن عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمة التلقيح 1073، و2437 فريق جوال، وما يقارب 10005 من العاملين الصحيين المشاركين منهم 4250 عامل ضمن المراكز الصحية، و4875 عامل ضمن الفرق الجوالة، و750 مشرف حملة، و130 عنصر إمداد.



ودعا قسيس إلى اصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية لأخذ جرعة لقاح شلل الأطفال، كونه آمناً ومعتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى الحماية المجتمعية.



وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.



ويدخل الفيروس جسم الإنسان عبر الفم ويتكاثر في الأمعاء، ويصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال.



ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

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