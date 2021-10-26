بحث إمكانية التعاون في مجال التعليم المهني مع روسيا

حضر وزير التربية الدكتور دارم طباع اجتماعاً في مركز تكنو بوليس الذي يضم أكثر من ٣٠٠ شركة عالمية بما فيه مراكز تعليم مهني ضمن منصات عدة تختص بتقانات الميكرو الكتروني، وبرامج الطاقة المتطورة، وتقنيات النانو والمعلوماتية والاتصالات وغيرها، ضمن برنامج الوفد السوري في مدينة موسكو.



كما زار الوفد عددا من الشركات التي تهتم بمعدلات الإسعاف والروبوتيك وتقانة تصنيع اللوحات الأم للأجهزة الحاسوبية، ومناقشة إمكانيات التعاون في مجال التعليم المهني عبر تقديم خمس منح للمتفوقين في مجالات تقانات الميكرو إلكترونيكس والطاقة والمعلوماتية وتكنولوجيا النانو لزيارة التكنوبوليس والاطلاع على برامجهم، إضافة إلى تطوير منصات مشتركة لفتح آفاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب وتبادل الخبرات في مجال التعليم المزدوج.







