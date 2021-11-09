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بايدن: نفذنا الخطوات التي بحثناها مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة نفذت الخطوات التي بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمكافحة الجريمة في الفضاء السيبراني.

وقال بايدن في بيان له يوم أمس الاثنين: "عندما التقيت الرئيس بوتين في يونيو، أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبة المجرمين في المجال السيبراني، ونفذنا ذلك اليوم".

وأضاف بايدن أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمحاربة النشاط الخبيث في المجال السيبراني وتبييض الأموال والتلاعب بالعملات الرقمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع دول أخرى لمحاربة المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية.

وأكد أن إدارته ستواصل "استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية المصالح الأمريكية من المخاطر السيبرانية".

ويأتي ذلك على خلفية اتهام الولايات المتحدة مواطنين روسي وأوكراني بضلوعهما في هجمات سيبرانية على الشركات الأمريكية لغرض الابتزاز، وإدراجهما على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن محاربة الهجمات السيبرانية وجماعات الهاكرز التي تنفذها، توسطت القضايا الرئيسية التي بحثتها قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في يونيو الماضي.