تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
مجلة نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية
احتجاجات في ريف حلب رفضاً للتهديد التركي بعملية عسكرية شمال سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
مسؤول عراقي: الاحتلال الأميركي يعرقل افتتاح معبر «الوليد- التنف»
وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة
الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي

بانتظار المحاكمة.. القضاء التركي يقرر إخلاء سبيل السياح الروس السبعة

أفرجت محكمة في أنطاليا التركية أمس الثلاثاء عن سبعة سياح روس يشتبه بإشعالهم النار بغابة، مقابل تعهدهم بعدم مغادرة البلاد حتى انتهاء المحاكمة، حسبما أكدت القنصلية العامة الروسية.

وأعرب السياح الروس عبر "إنستغرام" عن امتنانهم لأبناء بلدهم، على "دعمهم المثير" ومتابعة مصيرهم منذ لحظة التوقيف. كما أفاد السياح بأنهم لا يزالون بانتظار جلسة المحاكمة.

وكانت السلطات التركية احتجزت السياح الروس في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد السبت الماضي، للاشتباه في إضرامهم النار بغابة بشكل غير متعمد.

 