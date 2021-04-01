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باحث ألماني: الرياضة للأطفال “سماد” للذاكرة

قال البروفيسور الألماني “انغو فروبوزيه”، في دراسة جديدة إنّه “لا يمكن تطوير الذكاء في الطفولة والحفاظ عليه مع التقدم في العمر، دون الحركة”.


و قال رئيس قسم العلاج بالحركة والوقاية من الأمراض في مدرسة رياضية بمدينة كولونيا، في تصريحاته لموقع “تي أونلاين” الألماني، “يبدو أن الهورمونات التي تفرزها العضلات هي السماد الحقيقي لمراكز الذاكرة في مخنا”.


وشدد على أهمية الرياضة في فترة الطفولة إذ أنها الفترة التي تتكوّن فيها معظم خلايا المخ وترتبط ببعضها.

و يؤكّد الخبراء أنّ أهمية الرياضة والحركة المنتظمة، لا تقتصر على فترة الطفولة فحسب، إذ أن الحركة تساعد على إبقاء خلايا المخ في حالة نشاط بداية من الخمسينات والستينات من العمر، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على صحة المخ والقدرات الذهنية حتى في مرحلة الشيخوخة.