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اليابان تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار

اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان، المشكل بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، أمس الثلاثاء، على دعم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل بالمال.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن المواطنين في هذه الفئة، سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ين "884 دولاراً" نقداً وفي صورة قسائم شراء.

ويأتي ذلك، كإجراء من الحكومة لتعويض المواطنين عن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، ومن المقرر أن يحصل كل شخص من المستهدفين على نقدية بقيمة 50 ألف ين "442 دولاراً" ومثلها من قسائم الشراء.