ذكر تقرير في مجلة “فوربس” الأميركية أن الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق، للتصدي للطائرات بدون طيار.



وأضاف التقرير: “في أواخر شباط الماضي، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تُظهر نقل نظام أفنجر على طريق سريع من العراق إلى سوريا”.



وتابع التقرير أنه “رجحت مصادر في حينها أنه تم نقل النظام الدفاعي إلى القوات الأميركية في منطقة دير الزور شرقي سوريا”



وأشار التقرير إلى أنه “قد تم تزويد نظام الدفاع الجوي أفنجر بقاذفات صواريخ لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وصواريخ كروز وطائرات الهيلوكوبتر والطائرات بدون طيار”.



وأردف التقرير: “وفي السنوات الأخيرة، انتشر استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، خصوصا تنظيم داعش”.



يذكر أنه ظهرت أدلة مؤخراً على أن تنظيم كان يطور طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة النفاثة تشبه تقريباً أحد أنواع صواريخ كروز القديمة، بحسب التقرير.